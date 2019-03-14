Сегодня утром на дороге Южный обход Тамбова столкнулись четыре автомобиля. Погиб пассажир одного из них — 74-летняя местная жительница. Последствия аварии попали на видео.

На дороге "Южный обход Тамбова" столкнулись четыре автомобиля. Инцидент произошел сегодня утром, 13 марта.Из-за плохой погоды — дорогу этим утром замело снегом — и, вероятно, высокой скорости, 41-летний водитель кроссовера Nissan Qashqai не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, задел грузовик и легковушку, после чего совершил лобовое столкновение с машиной ВАЗ-2104, в которой находились два пенсионера.73-летний водитель отечественного автомобиля в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 74-летняя женщина, находившаяся в той же машине, скончалась от полученных травм.Мужчина, управляющий Nissan Qashqai, отделался легким испугом и несколькими синяками.