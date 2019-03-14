По данным следствия, в доме находилось шестеро человек, четверо смогли самостоятельно выбраться из дома

По данным следствия, в доме находилось шестеро человек, четверо смогли самостоятельно выбраться из домаВ Суздальском районе произошел серьезный пожар. Утром 14 марта на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Богослово. На место незамедлительно прибыли спасатели, силами которых проводится ликвидация пожара.Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводят детальный осмотр, сбор вещественных доказательств для установления причин случившегося.По данным следствия, в доме находилось шестеро человек, четверо смогли самостоятельно выбраться из дома, их жизни ничего не угрожает.Остается неизвестной судьба женщины и маленького ребенка.