Ситуацию с отменой самых бюджетных рейсов авиакомпании Победа в Иркутск обсудят сегодня в Госдуме. Причиной отменить рейсы с конца марта стал отказ иркутского аэропорта выполнять требования авиакомпании Победа, где сказано, что воздушных судов не должна касаться наземная техника.

Ситуацию с отменой самых бюджетных рейсов авиакомпании "Победа" в Иркутск обсудят сегодня, 13 марта, в Госдуме. Причиной такого решения российского лоукостера стал отказ аэропорта Иркутска выполнять требования авиакомпании "Победа", где сказано, что воздушных судов не должна касаться наземная техника.По данной проблеме совещание пройдет на площадке Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ. В обсуждении вместе с депутатами примут участие и другие заинтересованные стороны — представители Росавиации, а также профильных подразделений Минтранса, передает ГТРК "Иркутск".Напомним, лоукостер "Победа" начал летать из Москвы в Иркутск и обратно в апреле 2018 года. Однако в конце февраля 2019 года авиакомпания заявила, что с апреля прекращает полеты в Иркутск.