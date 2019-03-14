Злоумышленники похитили копию картины Распятие Питера Брейгеля-младшего. Они думали, что забирают оригинал. За месяц до налета итальянская полиция узнала о готовящемся правонарушении и заменила картину на ее копию.

Злоумышленники похитили копию картины "Распятие" Питера Брейгеля-младшего. Они думали, что забирают оригинал. За месяц до налета итальянская полиция узнала о готовящемся правонарушении и заменила картину на ее копию."Распятие" Брейгеля-младшего находится в церкви Святой Марии Магдалины в городе Кастельнуово-Магра, сообщает телеканал "Россия 24". Помимо стражей правопорядка об операции знал настоятель храма и мэр города. В церкви были установлены видеокамеры, поэтому обнаружение злоумышленников — лишь вопрос времени.