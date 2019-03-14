Полиция напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно приобретенные и хранящиеся у них огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ.

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что знакомый мужчина во время визита к ней домой произвел выстрелы в пол из принесенного с собой ружья, а затем скрылся.Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, уточнили данные о личности визитера и направились к месту его проживания.Дома у 49-летнего местного жителя в ходе осмотра полицейские обнаружили ружье, охотничьи патроны и порох.Экспертами-криминалистами установлено, что оружие было собрано самодельным способом из конструктивных элементов нескольких охотничьих ружей. Полицейским хозяин дома пояснил, что обнаружил ружье среди вещей умершего отца и решил сохранить у себя. При этом было установлено, что разрешения на хранение оружия мужчина не имеет.В настоящее время по данному факту отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.