Полиция напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно приобретенные и хранящиеся у них огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ.
В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что знакомый мужчина во время визита к ней домой произвел выстрелы в пол из принесенного с собой ружья, а затем скрылся.
Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, уточнили данные о личности визитера и направились к месту его проживания.
Дома у 49-летнего местного жителя в ходе осмотра полицейские обнаружили ружье, охотничьи патроны и порох.
Экспертами-криминалистами установлено, что оружие было собрано самодельным способом из конструктивных элементов нескольких охотничьих ружей. Полицейским хозяин дома пояснил, что обнаружил ружье среди вещей умершего отца и решил сохранить у себя. При этом было установлено, что разрешения на хранение оружия мужчина не имеет.
В настоящее время по данному факту отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.