Скандалом и спешным снятием с продажи в знаменитом лондонском универмаге Harrods закончилась недолгая жизнь толстовки с русским матом . Там посчитали, что эта куртка, которая продавалась за 680 фунтов (примерно 58 тысяч рублей), символизирует непримиримый грузинский характер, но просчитались.

Скандалом и спешным снятием с продажи закончилась недолгая "жизнь" толстовки, которая поступила в продажу в знаменитом лондонском универмаге Harrods.Как отмечают британские СМИ, универмаг посчитал, что эта куртка, которая продавалась за 680 фунтов (примерно 58 тысяч рублей), символизирует "непримиримый грузинский характер", поскольку дизайнер подобных "худи" элитного бренда Vetements – грузин Демна Гвасалия.При этом куртка не пользовалась особым спросом, но ровно до тех пор, пока работающий в Москве британский журналист Макс Седдон в своем "Твиттере" не объяснил, что значит фраза "Иди на...", и что написана она вовсе не на грузинском, а на русском языке.После этого, как пишут в соцсетях некоторые русскоязычные пользователи, живущие в Лондоне, спрос на эти толстовки резко подскочил. Но ненадолго. Harrods их с продажи резко снял, но в Сети продолжается обсуждение феномена резко возросшего спроса на куртки с русским матом.Некоторые пользователи высказывают предположение, что тем самым лондонцы продемонстрировали надоевшую русофобскую политику британских властей.Ранее 33Live.RuRu писали об эксперименте, который провела в Лондоне российская этнопевица Ежевика Спиркина. В пик скандала со Скрипалями она пришла в лондонский паб с плакатом на английском языке, на котором было написано: "Я из России, давай обнимемся!" Практически все посетители бара откликнулись на этот призыв.При этом они признавались, что, невзирая на антироссийские настроения властей и британских СМИ, тепло относятся к людям из России.