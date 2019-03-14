В Магаданской области обезврежена банда из трех человек, грабившая колымских золотодобытчиков. Подельники совершали вооруженные нападения на старательские артели. Под страхом смерти легальные золотодобытчики отдавали все — и деньги, и добытое на полигонах золото, и даже горнодобывающую технику.

В Магаданской области обезврежена банда из трех человек, грабившая золотодобытчиков. Подельники совершали вооруженные нападения на старательские артели. Под страхом смерти легальные золотодобытчики отдавали все — и деньги, и добытое на полигонах золото, и даже горнодобывающую технику.Квартиру организатора банды взяли штурмом сотрудники ФСБ. Во время обыска были изъяты оружие и боеприпасы. Найден также тайник с драгоценным металлом — больше 11 кг золота на сумму около 28 млн рублей, отметили в управлении ФСБ России по Магаданской области. По данным следствия, украдено оборудования на 3 миллиона рублей. Преступная группа, сформированная по этническому принципу из местных жителей, действовала в отдаленных местах. Там, где рядом не было охраны и населенных пунктов, уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.В настоящий момент все члены банды арестованы. Возбуждено уголовное дело. Задержанных обвиняют по нескольким статьям, в том числе в разбое, грабежах, незаконном хранении и перевозке золота, передает ГТРК "Магадан".