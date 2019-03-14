чего в городе Пасир Гуданг пострадали около 400 человек, сотни людей были госпитализированы. После ЧП в регионе были закрыты более 110 школ.

На юге Малайзии произошел выброс в реку Сунгай Ким опасных химикатов, в результате чего в городе Пасир Гуданг пострадали около 400 человек, сотни людей были госпитализированы. После ЧП в регионе были закрыты более 110 школ.Ситуация в городе оценивается как "очень критичная", передает ТАСС. Местные правоохранительные органы установили, что причиной загрязнения реки стала нелегальная деятельность предприятия по вторичной переработке шин и резиновых изделий, хозяин которого уже задержан.