Пожароопасный сезон в Приморье из-за аномальной теплой зимы начался раньше обычного. В этом году в регионе совсем не было снега. Ситуацию осложняет ветреная погода, а также самовольные поджоги прошлогодней травы на сельхозполях.

Пожароопасный сезон в Приморье из-за аномальной теплой зимы начался раньше обычного. В этом году в регионе совсем не было снега. Ситуацию осложняет ветреная погода, а также самовольные поджоги прошлогодней травы на сельхозполях. Населенные пункты, дачные товарищества и объекты экономики от пожаров не пострадали. Лесопожарным службам удается ликвидировать большинство возникающих возгораний в день обнаружения, сообщает телеканал "Россия 24".