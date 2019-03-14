14.03.2019

2019-03-14 07:46:00

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Пользователи сразу нескольких интернет-сервисов – Facebook, Instagram и WhatsApp – пожаловались на масштабные сбои в работе. Сообщения поступают из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран, передает портал "".



На официальной странице Facebook в другой социальной сети – Twitter – компания прокомментировала проблемы с доступом к сервису. Там отметили, что сбои в работе не связаны с DDos-атаками и соцсеть работает над устранением неполадок, передает "".