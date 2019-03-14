В Северной Осетии депутат партии Патриоты России Василий Гогичаев сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы.

В Северной Осетии депутат партии "Патриоты России" Василий Гогичаев сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы, передает РИА Новости.При этом он заявил о несправедливых обвинениях в свой адрес, подчеркнув, что власти района организовали травлю в его адрес.По словам депутата, конфликт был связан с "незаслуженным" обвинением его племянницы-инвалида в краже денег.Телеканал "360" сообщил ранее, что родители и сотрудники одной из школ города Ардон обратились в полицию, обвинив местного депутата в избиении преподавателя.Отмечается, что Гогичаев во время урока ворвался в класс, напал на учительницу с кулаками, после чего схватил ее за волосы и потащил к кабинету директора, находящемуся на другом этаже.Утверждалось, что таким образом Гогичаев пытался проучить педагога, оставившую его племянницу после уроков для воспитательной беседы.Региональное управление Следственного комитета ведет проверку.