В Северной Осетии депутат партии Патриоты России Василий Гогичаев сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы.
В Северной Осетии депутат партии "Патриоты России" Василий Гогичаев сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы, передает РИА Новости.
При этом он заявил о несправедливых обвинениях в свой адрес, подчеркнув, что власти района организовали травлю в его адрес.
По словам депутата, конфликт был связан с "незаслуженным" обвинением его племянницы-инвалида в краже денег.
Телеканал "360" сообщил ранее, что родители и сотрудники одной из школ города Ардон обратились в полицию, обвинив местного депутата в избиении преподавателя.
Отмечается, что Гогичаев во время урока ворвался в класс, напал на учительницу с кулаками, после чего схватил ее за волосы и потащил к кабинету директора, находящемуся на другом этаже.
Утверждалось, что таким образом Гогичаев пытался проучить педагога, оставившую его племянницу после уроков для воспитательной беседы.
Региональное управление Следственного комитета ведет проверку.