Американская стрельба в школах становится южноамериканской: в Сан-Паулу двое подростков открыли огонь по учащимся. В результате стрельбы в учебном заведении этого бразильского города погибли шесть человек. После расправы над школьниками стрелки покончили жизнь самоубийством.

Американская стрельба в школах становится южноамериканской: в Сан-Паулу двое подростков открыли огонь по учащимся. В результате стрельбы в учебном заведении этого бразильского города погибли шесть человек. После расправы над школьниками стрелки покончили жизнь самоубийством.Здание школы, где произошла трагедия, оцеплено, сообщает ТАСС. Над школой кружит полицейский вертолет. О мотивах произошедшего пока ничего не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.Среди погибших – пятеро учеников школы и преподаватель. Седьмой и восьмой жертвой стали сами инициаторы нападения.