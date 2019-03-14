На Невском судостроительном заводе приступают к сборке грузопассажирских паров ледового класса, которые будет ходить между Сахалином и Курилами. В Шлиссельбурге, где расположен завод, прошла торжественная церемония закладки киля головного судна. В церемонии приняли участие гости из Сахалина.

На Невском судостроительном заводе приступают к сборке грузопассажирских паров ледового класса, которые будет ходить между Сахалином и Курилами. В Шлиссельбурге, где расположен завод, прошла торжественная церемония закладки киля головного судна. В церемонии приняли участие гости из Сахалина. Они выразили надежду, что суда ледового класса значительно облегчат транспортную доступность для жителей Курил.Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", паром сможет взять на борт сто сорок шесть пассажиров, шесть автомобилей и рефрижераторные контейнеры. Стоит отметить, что для людей с ограниченными возможностями оборудована спецкаюта. Кроме того, паром способен крошить лед до метра толщиной.Настоящий контракт предусматривает строительство двух судов. Оба должны сойти на воду в 2020 году. Ходовые испытания будут проходить на Ладоге. На маршрут паромы выйдут в 2021 году..