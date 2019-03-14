Ученики одной из школ в городе Бавлы вызвались помочь преподавателю очистить крышу от снега, но в итоге директор и завуч учебного заведения получили выговор, а прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований законодательства. Юных помощников сняли на видео.

Ученики одной из школ в городе Бавлы вызвались помочь преподавателю очистить крышу от снега, но в итоге директор и завуч учебного заведения получили выговор, а прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований законодательства. Юных помощников сняли на видео.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Казань , Татарстан видеолар