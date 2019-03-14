С шестиэтажного жилого дома в поселке Боровский на голову пенсионера упала льдина. Пожилой мужчина, проживший 83 года, скончался в больнице спустя несколько часов. Видео инцидента сняла камера наружного наблюдения.

С шестиэтажного жилого дома в поселке Боровский на голову пенсионера упала льдина. Пожилой мужчина, проживший 83 года, скончался в больнице спустя несколько часов.Инцидент произошел в минувший понедельник, 11 марта. Виталий Крылов приехал писать завещание в поселок к нотариусу, офис которого находится на первом этаже жилого дома.До юриста пенсионер так и дошел — в нескольких метрах от крыльца ему на голову упала льдина.На следующий день, по сообщению портала 72.RU, скончался 49-летний сын Виталия Петровича, от сердечного приступа во время организации похорон.Председатель товарищества собственников жилья "Сибиряк", ведающего домом, с которого упала льдина, дал скупые комментарии о том, что договор на уборку крыши был заключен в понедельник утром, всего за несколько часов до трагедии.В настоящее время Следственными комитетом Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Проводится проверка