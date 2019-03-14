В приложениях мессенджера Viber для смартфонов на Android и iOS появились групповые аудиозвонки. Об этом сообщили в пресс-службе принадлежащего японской Rakuten коммуникационного сервиса.

В приложениях мессенджера Viber для смартфонов на Android и iOS появились групповые аудиозвонки. Об этом сообщили в пресс-службе принадлежащего японской Rakuten коммуникационного сервиса.Функция позволяет всем, кто уже обновил приложение, одновременно общаться в режиме разговора в группах до 5 человек одновременно. Организовать такой звонок можно двумя способами: добавив третьего и последующих собеседников в уже идущий разговор, либо сразу создать его из группового чата."Функция позволяет сэкономить время, когда нужно быстро поделиться эмоциями с друзьями или же обсудить срочные планы. Кроме того, групповые звонки с легкостью помогут в деловой коммуникации, позволив созвониться с коллегами/партнёрами из разных точек мира/страны", — поясняет пресс-служба Viber.Напомним, в начале февраля у подрастерявшего популярность на фоне WhatsApp и Telegram мессенджера вышла новая, 10-я версия. Программа пережила масштабный редизайн и обросла новыми функциями: была упрощена навигация, появились приватные чаты и вкладка "Звонки", на которой можно управлять звонками Viber Out, а также смотреть историю недавних вызовов и адресную книгу.