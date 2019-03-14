В китайском городе Харбин в жилом доме сегодня прогремел взрыв. Часть здания была разрушена, обломки разлетелись по улице, а в соседних домах полопались стекла. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка природного газа.

В китайском городе Харбин на верхнем этаже жилого дома сегодня, 13 марта, прогремел взрыв. Часть здания была разрушена, обломки разлетелись по улице, а в соседних домах полопались стекла.По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка природного газа.Местные средства массовой информации сообщают, что сразу после происшествия были перекрыты все газопроводы в районе, и в настоящее время производится расчистка завалов.Жертвами происшествия стали, как минимум, несколько человек. Официальные комментарии о количестве пострадавших не поступали.