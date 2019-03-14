В соответствии с постановлением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 14 марта в стране возобновляется трудовая деятельность. При этом занятия в учебных заведениях отменены еще на сутки. Ранее сообщалось, что из-за отключений света 8-13 марта в Венесуэле были нерабочими днями.

В соответствии с постановлением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в четверг, 14 марта, в стране после массовых отключений электроэнергии возобновляется трудовая деятельность. При этом занятия в учебных заведениях отменены еще на сутки. Ранее сообщалось, что из-за отключений света 8-13 марта в Венесуэле были нерабочими днями.Как заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, на всей территории страны полностью восстановлена подача электроэнергии, хотя в некоторых зонах все еще наблюдаются проблемы, которые будут устранены в ближайшие часы.Большинство штатов Венесуэлы и столица страны Каракас остались без электроснабжения вечером 7 марта. По данным властей, причиной этого стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.