В Москве в продуктовом магазине двое мужчин, вооружившись ножами, устроили дебош. За несколько минут до нападения нарушителей выгнал охранник, помешавший им похитить алкогольные напитки.

В Москве были задержаны двое мужчин, напавших с ножами на магазин, расположенный на Большой Черкизовской улице.За несколько минут до нападения нарушители пытались стащить из магазина алкогольные напитки, однако им помешал охранник и выставил воришек за дверь.Обидевшись, молодые люди вооружились ножами и вернулись мстить — устроили дебош, напугали сотрудников торгового заведения и разогнали покупателей.Спустя короткое время налетчики были пойманы на улице сотрудниками Росгвардии — увидев сотрудников правоохранительных органов, нарушители побросали ножи и попытались сбежать, однако были задержаны.