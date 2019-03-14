Новый скандал в американской IT-индустрии. Компанию IBM обвинили в том, что она без разрешения использовала миллион фотографий самых разных людей для обучения своих систем для распознавания лиц. Подробности – в программе Вести.net.

Новый скандал в американской IT-индустрии. Компанию IBM обвинили в том, что она без разрешения использовала миллион фотографий самых разных людей для обучения своих систем распознаванию лиц. Причем вопросы возникли не у тех, чьи снимки использовала корпорация, и не у регуляторов, а у прессы. Большое расследование выпустил канал NBC. Выяснилось, что все кадры были скачены с сайта Flickr – фотохостинга, на котором большинство работ защищены свободной лицензией Creative Commons.В целом это значит, что их можно использовать для подобных целей, однако NBC решил рассмотреть этическую сторону проблемы. Во-первых при работе с такой большой базой данных неизвестно дал ли каждый человек согласие на использование его фотографий именно для распознавания лиц. Потому что загружают снимки на хостинг, в основном не сами люди, изображенные на них, а фотографы.Телеканал NBC опросил нескольких авторов снимков, которые попали в выборку IBM и выяснил, что они ничего не знали о таком использовании своих работ из чего было сделано предположение, что не знали и изображенные на снимках люди. Более того, журналисты говорят, что IBM использовала кадры не просто для распознавания лиц, а для распознавания рас. Подробности – в программе 33Live.Runet.