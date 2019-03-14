Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка Еврофинанс Моснарбанк, так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.Блокировка распространяется на операции через карты Visa и MasterCard и на территории России, и на территории других государств. Также введены ограничения на прием данных карт в банкоматах, сообщили "Интерфаксу" в "Еврофинанс Моснарбанке".В банке намерены в ближайшее время заменить карты Visa и MasterCard на карты с платежной системой "Мир".Ранее Минфин США добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, заподозрив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.