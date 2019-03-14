На протяжении нескольких дней вся страна может наблюдать за разбирательствами двух до недавнего времени близких друзей Ксении Собчак и Сергея Шнурова. Телеведущая и солист группировки Ленинград сразились посредством стихотворных форм. Разбавить их диалог решился муж гламурной блондинки Максим Виторган.

На протяжении нескольких дней вся страна может наблюдать за разбирательствами двух до недавнего времени близких друзей Ксении Собчак и Сергея Шнурова. Телеведущая и солист группировки "Ленинград" сразились посредством стихотворных форм. Разбавить их диалог решился муж гламурной блондинки Максим Виторган.Все началось несколько дней назад. Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное новостям о личной жизни Ксении Собчак. "Новости читаю, там везде про Ксюху, Я белье чужое ненавижу нюхать, И вообще совсем не профессор в этом, Но выступлю ее я апологетом. Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, Чтоб она ни делала, все один дом два (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". – написал Сергей Шнуров, походя назвав ее "хитрож***".По всей видимости, комментарий артиста и до недавнего времени близкого друга тронул за живое Ксению Собчак. Она ответила в той же соцсети, однако не стала уточнять адресата своего поста. "Мне очень приятно, что каждый день мои фолловеры дают мне обратную связь! Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи... Я благодарна всем! Извините ,что не могу вам всем отвечать персонально, но ваш звонок очень важен для нас!! не обижайтесь! Чмоки-чмоки❤️" – едко поблагодарила Ксения Собчак.Кстати, говорят, это сообщение было адресовано не только Сергею Шнурову, но и Дарье Мороз, бывшей жене ее любовника Константина Богомолова, которая ранее высказала мнение, что "глупо и пошло" морализировать в соцсетях. Почему-то общественность решила, что Дарья эти слова послала именно Ксении, до этого рассуждающей о прощении и умении прощать.По всей видимости, обидевшаяся, Собчак предложила Шнурову придти к ней на передачу и обсудить все волнующие его вопросы. Тут стоит объяснить, что Сергей бурно отреагировал, когда вышло интервью Ксении с его бывшей женой Матильдой. Интересно, что выпуск быстро заблокировали на YouTube, что разозлило Ксению. Еще больше она взволновалась, когда узнала, что к этому приложил руку именно Сергей.В итоге, Собчак вызвала Шнурова на поэтический баттл, где лидер "Ленинграда" смог бы "размазать" ее рифмами и показать всем, какая она "зараза". Однако тот отказался. "Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и, тут делом грешным, всяк понимаю, как отказом я садню", – вежливо ответил Шнуров. Он поделился подозрением, что Собчак специально нагнетает, чтобы пропиарить свое новое шоу.Раздосадованная Ксения не успокоилась. Она опубликовала новое стихотворение. "Дуэль, похоже, состоялась.Пусть, не в эфире, а в сети, И я, конечно оказалась Такая "господи-прости", И "хитрож***", и "дура", – констатировала Собчак. Далее она припомнила Шнурову все его нападки на нее и предъявила то, что он ставил ей в пику "Дом-2", опубликовав видео, где Сергей Шнуров вел передачу "Про любовь".Артист, которого, видимо, стала раздражать публичная разборка с элементами мата, взорвался новым поэтическим творением. В нем Шнуров довольно жестко "опустил" Собчак в профессиональном плане. "Как личность ты, конечно, многогранна. Но чем ты занята? Да *** тебя пойми. Одно конкретно, – ты мать сына Виторгана, Все остальное так невнятно, мон ами.Как бы ведущая, как бы политик, Как бы жена, как бы подруга, Как бы умна и как бы аналитик, Как бы квадрат из как бы круга. И все, что производишь ты на свете, Лишь шум и водородная вода", – приложил Собчак рассвирепевший Шнуров.В похабные разборки вступил и Максим Виторган, с которым рассталась некоторое время назад. Он тоже написал пост в стихах. Он отметил, что "все вокруг рифмуют строчки", и только он один живет, "как ***, в прозе". "Радости – простые, масштабы скромны и качу тихонечко в своем легком возе запас рифм на случай войны", – философски завершил свой пост Максим Виторган.А тем временем устроила Сергею Шнурову сцену прямо в комментариях. Она ему поставила в вину, что он "стирая", меняет стихи. На это певец ей ответил: "Ксюша, если ты решила. что это "батл", то это не значит. что я так решил. Мир тут крутится не вокруг тебя. Я просто пишу стишки. Как хочу, когда хочу и кому хочу".