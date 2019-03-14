Областной суд удовлетворил апелляцию

Областной суд удовлетворил апелляциюОбластной суд удовлетворил апелляцию со стороны защиты известного бизнесмена Александра Филиппова, который просил об условно-досрочном освобождении. Ранее в УДО ему отказали в Петушинском районном суде.Напомним, причиной для отказа в условно-досрочном освобождении Александра Филиппова стало одно замечание в деле.Александра Филиппова осудили 8 июля 2016 года. Суд приговорил его к 4 годам тюрьмы. Ещё полгода предприниматель получил по второму уголовному делу.