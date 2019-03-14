За звание "Лучший по профессии" боролись 20 сотрудников полиции.

13 марта в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошёл областной этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сотрудников правовых подразделений и психологов органов внутренних дел Владимирской области.Конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников полиции проводятся ежегодно в два этапа. В региональный выходят сотрудники, показавшие лучшие результаты в своих подразделениях.В текущем году в конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие 16 сотрудников правовых подразделений и 4 сотрудника отделов организации психологической работы органов внутренних дел Владимирской области.Победители определялись по наибольшему количеству баллов, набранных в таких дисциплинах как специальная, медицинская и технико-криминалистическая подготовка, а также при сдаче нормативов по огневой и физической подготовке. Отдельным испытанием стала демонстрация владения боевыми приемами борьбы.По итогам конкурса жюри определило тройки лучших сотрудников, набравших наибольшее количество баллов.Среди сотрудников правовых подразделений «лучшими по профессии» стали:1 место – Пестова Александра (УМВД России по городу Владимиру);2 место – Мадарина Анна (УМВД России по Владимирской области);3 место – Горелова Елена (ОМВД России по Меленковскому району).Лидерами среди сотрудников отделов организации психологической работы органов внутренних дел региона стали:1 место – Титов Евгений (МО МВД России «Муромский»);2 место – Липатова Лариса (МО МВД России «Гусь-Хрустальный);3 место – Майорова Евгения (УМВД России по Владимирской области);Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в музее Центра профессиональной подготовки полиции. Грамоты победителям и призерам вручили начальник правового отдела УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Марина Калянина и начальник отделения психологической работы регионального УМВД майор внутренней службы Наталья Трофименко.