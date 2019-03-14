В исполнении музыкантов регионального УМВД прозвучали любимые многими композиции на стихи поэта.

5 марта 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдющегося поэта-песенника, уроженца Владимирской области Алексея Фатьянова. В культурно-образовательном центре «Палаты» во Владимире прошёл памятный вечер "Долети, моя песнь, до Владимира...". В творческом представлении приняли участие музыканты культурного центра УМВД России по Владимирской области.В этот вечер говорили о важных вехах судьбы Алексея Фатьянова, об истории создания некоторых ярких песен.«Тишина над Рогожской заставою», «Тальяночка», «Пилоты», «Давно мы дома не были» - эти песни знают люди старшего поколения и с удовольствием исполняют современники.Овациями и улыбками отозвалась у присутствующей публики любимая несколькими поколениями композиция «В городском саду…» в исполнении оркестра УМВД России по Владимирской области. Присутствующие в зале почитатели творчества поэта-песенника отметили особую душевность исполнения лиричной музыки офицерами полиции.Памятные вечера, посвященные жизни и литературной судьбе Алексея Фатьянова, будут проходить на протяжении всего года не только на родине поэты во Владимирской области, но и в других регионах страны.