Неизвестный пытался застрелить Бориса Ушакова

Неизвестный пытался застрелить Бориса УшаковаВечером 13 марта на координатора правозащитного портала Gulagu.net Бориса Ушакова было совершено покушение. Неизвестные стреляли в него примерно в 21:10 на Октябрьском проспекте. Об этом рассказал основатель проекта Владимир Осечкин.«Борис жив, на место вызвали правоохранителей, подробности позже. Ранее Борис Ушаков подавал заявления об угрозах, давал показания, но уголовное дело возбуждать не стали, — говорит Осечкин.Он считает, что нападение может быть связано с правозащитной деятельностью Ушакова. Правозащитник неоднократно оглашал на пресс-конференциях детали пыток заключенных в тюрьмах Владимирской области. Координатор Gulagu.net подал более 20-ти заявлений о расправах и пытках.Сам Борис Ушаков рассказал нашим коллегам из «Губернии 33», что во время покушения он шел в магазин. У дома заметил человека, одетого во все чёрное: тот присел на корточки. Через 10 минут правозащитник уже шел с продуктами обратно.«Когда я перешёл дорогу, заметил, что этот тип идёт в мою сторону. Лицо было до глаз закрыто, на голове надет капюшон. Он залез за пазуху, достал что-то похожее на пистолет, навёл на меня. Между нами около 20 метров. Я бросил пакет и побежал. Услышал хлопок, но успел забежать за угол дома. Как снова оказался в магазине, я уже не помню», — поделился Данил Ушаков.