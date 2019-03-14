В волейбольной Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/4 финала. В одном из них казанский Зенит в гостях встречался с польским Гданьском. Россияне добились победы в пяти партиях со счетом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

В волейбольной Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/4 финала. В одном из них казанский "Зенит" в гостях встречался с польским "Гданьском". Россияне добились победы в пяти партиях со счетом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).Самыми результативными игроками встречи стали Максим Михайлов и Мачей Музай, набравшие по 27 очков. Ответная игра пройдет в Казани 19 марта.Ранее в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов московские динамовцы уступили дома итальянскому клубу "Лубе Чивитанова" со счетом 2:3.