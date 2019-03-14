В Госдуме подготовят обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу реализации государственных программ и национальных проектов. Соответствующее поручение комитету по бюджету и налогам дал на пленарном заседании в четверг, 14 марта, председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

В Госдуме подготовят обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу реализации государственных программ и национальных проектов. Соответствующее поручение комитету по бюджету и налогам дал на пленарном заседании в четверг, 14 марта, председатель нижней палаты Вячеслав Володин.В ходе выступления от фракций, глава комитета по бюджету иналогам Андрей Макаров отметил, что на 1 марта из федерального бюджета врегионы на национальные проекты выделено лишь 1,3% необходимых средств.По словам парламентария, из 616 миллиардов рублей, которыераспределены в бюджете и направлены в субъекты Федерации, на начало мартараспределено лишь чуть больше восьми миллиардов. Затем было выделено еще два, уточнил законодатель.Глава профильного думского комитета напомнил о посланииВладимира Путина и о задачах, которые поставил глава государства."Президент сказал, что у нас нет времени на раскачку", – подчеркнулМакаров."Давайте поручим комитету по бюджету и налогам подготовитьпоручение Медведеву и мы это рассмотрим", – сказал спикер Госдумы ВячеславВолодин.Ранее Госдума перенесла выступление в рамках правительственного часа министра экономического развития Максима Орешкина. Руководитель ведомства не смог ответить на вопросы законодателей относительно количества средств, доведенных до регионов в текущем года в рамках выполнения нацпроектов.Напомним, что в ближайшие пять лет расходы на национальныепроекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств наэкономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы начеловеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни –9,9 триллиона.