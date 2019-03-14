В Госдуме подготовят обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу реализации государственных программ и национальных проектов. Соответствующее поручение комитету по бюджету и налогам дал на пленарном заседании в четверг, 14 марта, председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
В Госдуме подготовят обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу реализации государственных программ и национальных проектов. Соответствующее поручение комитету по бюджету и налогам дал на пленарном заседании в четверг, 14 марта, председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
В ходе выступления от фракций, глава комитета по бюджету и
налогам Андрей Макаров отметил, что на 1 марта из федерального бюджета в
регионы на национальные проекты выделено лишь 1,3% необходимых средств.
По словам парламентария, из 616 миллиардов рублей, которые
распределены в бюджете и направлены в субъекты Федерации, на начало марта
распределено лишь чуть больше восьми миллиардов. Затем было выделено еще два, уточнил законодатель.
Глава профильного думского комитета напомнил о послании
Владимира Путина и о задачах, которые поставил глава государства.
"Президент сказал, что у нас нет времени на раскачку", – подчеркнул
Макаров.
"Давайте поручим комитету по бюджету и налогам подготовить
поручение Медведеву и мы это рассмотрим", – сказал спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Ранее Госдума перенесла выступление в рамках правительственного часа министра экономического развития Максима Орешкина. Руководитель ведомства не смог ответить на вопросы законодателей относительно количества средств, доведенных до регионов в текущем года в рамках выполнения нацпроектов.
Напомним, что в ближайшие пять лет расходы на национальные
проекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств на
экономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы на
человеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни –
9,9 триллиона.