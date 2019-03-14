В Госдуму для обсуждения законопроекта о размещении
дефибрилляторов в общественных местах пригласят врачей и специалистов из Минздрава.
С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуму для обсуждения законопроекта о размещении
дефибрилляторов в общественных местах пригласят врачей и специалистов из Минздрава.
С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По мнению руководителя Думы, появление дефибрилляторов в
общественных местах поможет спасти тысячи жизней. Использование таких аппаратов
– распространенная мировая практика.
"Во многих странах они размещены повсеместно в местах
массового пребывания людей. После принятия этого закона такие устройства
появятся в нашей стране в аэропортах, на вокзалах…Это позволит спасти тысячи
жизней, потому что при внезапной остановке сердца счет идет на минуты", -
сказал Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что современные автоматические дефибрилляторы
просты в использовании и снабжены понятной инструкцией. Воспользоваться
прибором сможет любой человек, не имеющий специальных медицинских знаний.
Сегодня, 14 марта Госдума приняла в первом чтении поправки в
закон "Об основах охраны здоровья граждан". Они регламентируют оказание первой
помощи с использованием автоматических дефибрилляторов. В документе, в частности,
идет речь о правилах размещения приборов, способах информирования о случаях, когда необходимо их использования.
Сейчас в России применять дефибрилляторы могут только определенные
категории медработников, в первую очередь – врачи скорой помощи. Мировой опыт
использования приборов для восстановления ритма сердца в странах ЕС, Австралии,
Сингапуре, Казахстане, Азербайджане и Грузии показывает, что там существенно повышается уровень
выживаемости пострадавших при внезапной остановке сердца.