В Госдуму для обсуждения законопроекта о размещении дефибрилляторов в общественных местах пригласят врачей и специалистов из Минздрава. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуму для обсуждения законопроекта о размещениидефибрилляторов в общественных местах пригласят врачей и специалистов из Минздрава.С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По мнению руководителя Думы, появление дефибрилляторов вобщественных местах поможет спасти тысячи жизней. Использование таких аппаратов– распространенная мировая практика."Во многих странах они размещены повсеместно в местахмассового пребывания людей. После принятия этого закона такие устройствапоявятся в нашей стране в аэропортах, на вокзалах…Это позволит спасти тысячижизней, потому что при внезапной остановке сердца счет идет на минуты", -сказал Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что современные автоматические дефибрилляторыпросты в использовании и снабжены понятной инструкцией. Воспользоватьсяприбором сможет любой человек, не имеющий специальных медицинских знаний.Сегодня, 14 марта Госдума приняла в первом чтении поправки взакон "Об основах охраны здоровья граждан". Они регламентируют оказание первойпомощи с использованием автоматических дефибрилляторов. В документе, в частности,идет речь о правилах размещения приборов, способах информирования о случаях, когда необходимо их использования.Сейчас в России применять дефибрилляторы могут только определенныекатегории медработников, в первую очередь – врачи скорой помощи. Мировой опытиспользования приборов для восстановления ритма сердца в странах ЕС, Австралии,Сингапуре, Казахстане, Азербайджане и Грузии показывает, что там существенно повышается уровеньвыживаемости пострадавших при внезапной остановке сердца.