Украинцы воспользуются внутренним кризисом в России и нанесут удар исподтишка. Об этом заявил известный в Незалежной националист Дмитрий Корчинский, объявленный в нашей стране в розыск за участие в боевых действиях на Кавказе.

Украинцы воспользуются внутренним кризисом в России и нанесут удар исподтишка. Об этом заявил известный в Незалежной националист Дмитрий Корчинский, объявленный в нашей стране в розыск за участие в боевых действиях на Кавказе.Радикал напомнил, что в течение XX века Россия пять разстояла на краю гибели. Речь идет о смутах 1905 и 1917 годов, ВеликойОтечественной войне, а также распаде СССР и политическом кризисе 1993 года.По его мнению, это говорит о том, что Россия нестабильна какгеополитическая структура. "Когда мы дождемся следующего кризиса – завтра,через пять лет, когда бы он ни был, мы должны будем ударить", – заявилКорчинский в эфире "Магнолия ТВ".Украинцы победят, если возьмут Москву, полагает он.Националист пожалел об упущенной возможности в 1993 году, когда в Москве шлистолкновения между сторонниками президента и парламента. По его словам,украинцы должны были ехать в Москву и помогать разгореться конфликту.Второй такой ошибки радикалы допустить не должны, полагаетКорчинский. "Когда что-то там сломается, любой кризис, любой бунт – мы вседолжны ехать туда и помогать им разваливать Российскую Федерацию", – заключилон.В Киеве не раз высказывали претензии на южные территории нашей страны.В случае внутрироссийской смуты, радикально настроенныеукраинские политики намерены присоединить к Незалежной Кубань.Территориальной экспансией бредит и президент ПетрПорошенко. Ранее он заявлял, что после возвращения Крыма украинцы будутиспользовать мост через Керченский пролив для связи с Кубанью.