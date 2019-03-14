Украинцы воспользуются внутренним кризисом в России и нанесут удар исподтишка. Об этом заявил известный в Незалежной националист Дмитрий Корчинский, объявленный в нашей стране в розыск за участие в боевых действиях на Кавказе.
Украинцы воспользуются внутренним кризисом в России и нанесут удар исподтишка. Об этом заявил известный в Незалежной националист Дмитрий Корчинский, объявленный в нашей стране в розыск за участие в боевых действиях на Кавказе.
Радикал напомнил, что в течение XX века Россия пять раз
стояла на краю гибели. Речь идет о смутах 1905 и 1917 годов, Великой
Отечественной войне, а также распаде СССР и политическом кризисе 1993 года.
По его мнению, это говорит о том, что Россия нестабильна как
геополитическая структура. "Когда мы дождемся следующего кризиса – завтра,
через пять лет, когда бы он ни был, мы должны будем ударить", – заявил
Корчинский в эфире "Магнолия ТВ".
Украинцы победят, если возьмут Москву, полагает он.
Националист пожалел об упущенной возможности в 1993 году, когда в Москве шли
столкновения между сторонниками президента и парламента. По его словам,
украинцы должны были ехать в Москву и помогать разгореться конфликту.
Второй такой ошибки радикалы допустить не должны, полагает
Корчинский. "Когда что-то там сломается, любой кризис, любой бунт – мы все
должны ехать туда и помогать им разваливать Российскую Федерацию", – заключил
он.
В Киеве не раз высказывали претензии на южные территории нашей страны.
В случае внутрироссийской смуты, радикально настроенные
украинские политики намерены присоединить к Незалежной Кубань.
Территориальной экспансией бредит и президент Петр
Порошенко. Ранее он заявлял, что после возвращения Крыма украинцы будут
использовать мост через Керченский пролив для связи с Кубанью.