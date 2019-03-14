Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo потерял законцовку правого крыла в столичном аэропорту Шереметьево - во время буксировки самолет зацепил мачту освещения. Полученные лайнером повреждения сняли на видео.

Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo потерял законцовку правого крыла в столичном аэропорту Шереметьево — во время буксировки самолет зацепил мачту освещения. Полученные лайнером повреждения сняли на видео.Досадный инцидент произошел около 21:30 12 марта, сразу после приземления грузового лайнера."Отсутствует фрагмент законцовки правого крыла. Отсутствие данного фрагмента не препятствует осуществлению полета", — рассказал автор обнародованной СКР записи, хотя борт был отстранен от полетов.Расследованием произошедшего в Шереметьеве занимаются сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.