69-летний создатель Ералаша откровенно рассказал об отношениях со своей третьей супругой, 35-летней Екатериной Белоцерковской. Несмотря на огромную разницу в возрасте, Борис Грачевский уверяет, что в их семье царит полная идиллия.

69-летний создатель "Ералаша" откровенно рассказал об отношениях со своей третьей супругой, 35-летней Екатериной Белоцерковской. Несмотря на огромную разницу в возрасте, Борис Грачевский уверяет, что в их семье царит полная идиллия.В феврале режиссер и сценарист с избранницей отметили три года содня свадьбы. Борис Грачевский признался, что жена помогла ему побороть рак кожи. Ему даже пришлось пройти курс химиотерапии."Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Онаповторяла: "Даже не думай умирать, живи. А я все делаю, как она скажет", —рассказал Борис Грачевский в интервью . Режиссер заявил, чтообязан быть здоровым, потому что для него в жизни нет ничего важнее, чем Екатерина.По словам руководителя "Ералаша", его супруга – нежнейшее создание. "Оналюбит меня, а я – ее... Катя – потрясающий человек, которого я обожаю, без неежить не буду", – разоткровенничался Борис Грачевский.Режиссер признался, что в молодой жене ему больше всего нравится то, что тарадуется любым мелочам и заботится о нем. Грачевский привел примеры из семейнойжизни."Как-то подарил ей мобильник вместо разбитого, так она чуть машину неперевернула от радости. Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамкахготовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики...", -поделился создатель "Ералаша". По его словам, Екатерина научилась готовитьиз-за любви к нему.Скептикам и хэйтерам тоже есть, что сказать. Многиеговорили, что брак режиссера с молодой женой не продлится и года, и красотка вышлаза него замуж по расчету. По словам сценариста, расчет есть только с егостороны: прожить остаток жизни в любви.попросил "всех мудрецов и доброхотов" оставьте его в покоесо своими советами. "Это моя жизнь и моя любовь, вам никогда меня не понять", -заявил режиссер.