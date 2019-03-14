Ведущий юмористического шоу Comedy Club попал в неприятную ситуацию в испанском аэропорту. Павла Волю задержали для досмотра чемоданов.

Ведущий юмористического шоу Comedy Club попал в неприятную ситуацию в испанском аэропорту. Павла Волю задержали для досмотра чемоданов.После того как артист вышел из самолета, его остановили таможенники и стали тщательно смотреть багаж. "Пашу Волю задержали на досмотр чемоданов в аэропорту Малаги в Испании, все до трусов достали. Летел в бизнесе и самому последнему чемодан достался", – рассказал очевидец. По его словам, телеведущий прилетел в испанский город один, без супруги Ляйсан Утяшевой.Мужчина заметил звезду еще в самолете. Артист сидел в бизнес-классе и специально натянул на лицо капюшон, чтобы никто из пассажиров его не узнал. Когда же очевидец подошел к нему, чтобы сделать совместный снимок, то телеведущий отказался. "Попросил у него фото сделать, на что он ответил: "Не, братюнь, лучше не надо". Ждал все чемоданчик в капюшоне, прятался, бегал", – передает его слова Obozrevatel.com.Позднее видеозапись случившегося появилась в Сети. В ролике можно заметить, как человек в черной толстовке и с рюкзаком за спиной показывает свои вещи сотрудникам аэропорта. Мужчина стоит к камере спиной, и потому его лицо разглядеть не удается. Пользователи предполагают, что неслучайно прилете в Малагу: в этом городе у артиста есть недвижимость.