Самолет Sukhoi Superjet 100 компании Аэрофлот, летевший в Грецию, был вынужден вернуться обратно в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла.

Самолет компании "Аэрофлот", летевший в Грецию, был вынужден вернуться обратно в Шереметьево из-за треснувшего стекла.Инцидент произошел сегодня, 13 марта, когда после взлета у самолета Sukhoi Superjet 100, летевшего из Москвы в Салоники, треснуло лобовое стекло. Пилоты приняли решение вернуться обратно в аэропорт.Посадка прошла успешно, и в результате происшествия никто не пострадал. О причинах повреждения лобового стекла, фото которого опубликовал телеграмм-канал "Следак шепнул", не сообщается.