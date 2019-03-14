Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но главный вопрос для комика – поддержат ли его в Вашингтоне. Для американцев юморист остается темной лошадкой, поэтому для Соединенных Штатов более предпочтителен действующий президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.
Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но главный вопрос для комика – поддержат ли его в Вашингтоне. Для американцев юморист остается темной лошадкой, поэтому для Соединенных Штатов более предпочтителен действующий президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.
Американцы не выступили категорически против переизбрания
Порошенко, что говорит о том, что возможный второй срок украинского лидера в
Вашингтоне воспринимают как логичный и нормальный факт, отметил эксперт в
интервью "ПолитНавигатору". При этом на тотальные нарушения
избирательной кампании со стороны штаба действующего президента США
предпочитают закрывать глаза.
Еще один значимый противник Зеленского – бывший
премьер-министр Юлия Тимошенко – в ходе визита в Вашингтон не получила от
Госдепа и руководства США четких сигналов о поддержке. "Что тоже очень
важно и знаково", – отметил Денисов.
Сам же остается темной лошадкой для американцев. В
Вашингтоне до конца не понимают, чего ожидать от бойкого юмориста.
По словам Денисова, комик ведет консультации с американскими
чиновниками в Киеве. Но все же потенциал Зеленского вряд ли достаточен для победы. "Думаю, основным кандидатом для США всё равно остается
Порошенко", – резюмировал политолог.
За полмесяца до выборов президента Украины – 2019 Владимир
прочно удерживает лидерство. Согласно последним исследованиям
социологической группы рейтинг, за шоумена готовы отдать голоса более 25% избирателей.
Петр Порошенко и Юлия Тимошенко идут на втором и третьем местах соответственно.