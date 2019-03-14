Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но главный вопрос для комика – поддержат ли его в Вашингтоне. Для американцев юморист остается темной лошадкой, поэтому для Соединенных Штатов более предпочтителен действующий президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.

Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но главный вопрос для комика – поддержат ли его в Вашингтоне. Для американцев юморист остается темной лошадкой, поэтому для Соединенных Штатов более предпочтителен действующий президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.Американцы не выступили категорически против переизбранияПорошенко, что говорит о том, что возможный второй срок украинского лидера вВашингтоне воспринимают как логичный и нормальный факт, отметил эксперт винтервью "ПолитНавигатору". При этом на тотальные нарушенияизбирательной кампании со стороны штаба действующего президента СШАпредпочитают закрывать глаза.Еще один значимый противник Зеленского – бывшийпремьер-министр Юлия Тимошенко – в ходе визита в Вашингтон не получила отГосдепа и руководства США четких сигналов о поддержке. "Что тоже оченьважно и знаково", – отметил Денисов.Сам же остается темной лошадкой для американцев. ВВашингтоне до конца не понимают, чего ожидать от бойкого юмориста.По словам Денисова, комик ведет консультации с американскимичиновниками в Киеве. Но все же потенциал Зеленского вряд ли достаточен для победы. "Думаю, основным кандидатом для США всё равно остаетсяПорошенко", – резюмировал политолог.За полмесяца до выборов президента Украины – 2019 Владимирпрочно удерживает лидерство. Согласно последним исследованиямсоциологической группы рейтинг, за шоумена готовы отдать голоса более 25% избирателей.Петр Порошенко и Юлия Тимошенко идут на втором и третьем местах соответственно.