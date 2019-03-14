На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе завершился матч четвертого круга между россиянином Кареном Хачановым и американцем Джоном Изнером. Теннисист из России добился победы в двух партиях со счетом 6:4, 7:6 (7:1) и вышел в четвертьфинал соревнований.

На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе завершился матч четвертого круга между россиянином Кареном Хачановым и американцем Джоном Изнером. Теннисист из России добился победы в двух партиях со счетом 6:4, 7:6 (7:1) и вышел в четвертьфинал соревнований.Соперники провели на корте 1 час 25 минут. За выход в полуфинал турнира Хачанов сразится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее обыграл серба Филипа Крайиновича.Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Напомним, что призовой фонд турнира превышает 8,3 миллиона долларов.