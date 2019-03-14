Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Особенно немецкий специалист отметил второй тайм, который красные провели практически идеально.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Особенно немецкий специалист отметил второй тайм, который "красные" провели практически идеально."Забить три мяча на поле "Баварии" – это действительно сложно. Но нам это удалось. Наша игра в Мюнхене показала, что "Ливерпуль" вернулся на топ-уровень европейского футбола", – цитирует Клоппа Sky Sports."Особенно мне понравился второй тайм в исполнении моей команды. Мы играли настолько хорошо, насколько это было необходимо и возможно в таком матче", – добавил наставник "Ливерпуля".Напомним, что англичане победили на выезде немецкий клуб со счетом 3:1 и вышли в следующий раунд Лиги чемпионов.