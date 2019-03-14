Депутаты Верховной Рады Украины называют законопроект о государственном языке карательным. Так, кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что документ только называется благозвучно, но если парламент примет его, то языки национальных меньшинств будут уничтожены.

Депутаты Верховной Рады Украины называют законопроект о государственном языке карательным. Так, кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что документ только называется благозвучно, но если парламент примет его, то языки национальных меньшинств будут уничтожены. Депутат при этом напомнил, что треть жителей страны в быту говорят на русском.Ранее спикер Рады Андрей Парубий отключил микрофон парламентарию Василию Нимченко — как раз за выступление на русском языке, сообщает телеканал "Россия 24".