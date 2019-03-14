В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице более 100 детей заразились гепатитом С. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, история тянется с 2009 года. Возбуждено уголовное дело.

В Благовещенске в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице маленькие пациенты несколько лет заражались гепатитом С. Заболевших детей оказалось более ста (ранее власти сообщали о 26).Первая информация о инциденте в больнице появилась в декабре 2018 года. Депутат Заксобрания Приамурья Сергея Труш рассказал, что к нему обратились родители, чьи дети заразились гепатитом С. Однако тогда проверка доноров, персонала и изучение документации пациентов не помогли выявить источник заражения детей, передает "Интерфакс". Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что ситуация остается на особом контроле областного правительства. Для каждого ребенка составляются индивидуальные маршруты лечения, так как у каждого из них свой диагноз по основному заболеванию."К счастью, заболевание излечимо, но у нас серьезный повод задуматься, почему это происходит", — подчеркнул он, добавив, что у властей нет цели замалчивать ситуацию.По его словам, эта проблема возникла не вчера и не год назад: "История тянется, если не ошибаюсь, с 2009 года, и нужно во всем разобраться".