Алина Загитова попала в рейтинг 25 самых популярных спортсменок мира. Вместе с фигуристкой в списке и российская теннисистка Мария Шарапова.

Алина Загитова попала в рейтинг 25 самых популярныхспортсменок мира. Вместе с фигуристкой в списке и российская теннисистка МарияШарапова.Алина Загитова лишь второй сезон принимает участие вовзрослых соревнованиях фигуристов – но уже успела стать одной из самыхпопулярных спортсменок в мире. – победительница чемпионатов России иЕвропы, финала Гран-При и Олимпиады-2018. Российская фигуристка – 25-я всписке.Кроме , в престижном рейтинге еще одна россиянка – теннисистка МарияШарапова. Несмотря на полуторагодичную дисквалификацию за употреблениемельдония, полученную в 2016 году, позиции спортсменки крепки. В рейтинге WTA оназанимает 29 место – а вот в списке самых популярных она на второй строчке.Опережает Шарапову лишь американская теннисистка Серена Уильямс.ESPN уже четвертый год составляет рейтинг 25 самых известныхспортсменок мира. При его составлении учитываются частота поисковых запросов,число подписчиков в соцсетях и рекламные контракты. В первой пятерке рейтинга вэтом году, кроме Уильямс и Шараповой, индийскаятеннисистка Саня Мирза, ее коллега Каролин Возняцки и бандминтонистка СаинаНехвал.Алина готовится выйти на лед в японском Сайтаме.Там с 18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Вместе с АлинойЗагитовой Россию на мирорвом первенстве представляют Евгения Медведева и СофьяСамодурова, напоминает .