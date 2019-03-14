Алина Загитова попала в рейтинг 25 самых популярных
спортсменок мира. Вместе с фигуристкой в списке и российская теннисистка Мария
Шарапова.
Алина Загитова попала в рейтинг 25 самых популярных
спортсменок мира. Вместе с фигуристкой в списке и российская теннисистка Мария
Шарапова.
Алина Загитова лишь второй сезон принимает участие во
взрослых соревнованиях фигуристов – но уже успела стать одной из самых
популярных спортсменок в мире. – победительница чемпионатов России и
Европы, финала Гран-При и Олимпиады-2018. Российская фигуристка – 25-я в
списке.
Кроме , в престижном рейтинге еще одна россиянка – теннисистка Мария
Шарапова. Несмотря на полуторагодичную дисквалификацию за употребление
мельдония, полученную в 2016 году, позиции спортсменки крепки. В рейтинге WTA она
занимает 29 место – а вот в списке самых популярных она на второй строчке.
Опережает Шарапову лишь американская теннисистка Серена Уильямс.
ESPN уже четвертый год составляет рейтинг 25 самых известных
спортсменок мира. При его составлении учитываются частота поисковых запросов,
число подписчиков в соцсетях и рекламные контракты. В первой пятерке рейтинга в
этом году, кроме Уильямс и Шараповой, индийская
теннисистка Саня Мирза, ее коллега Каролин Возняцки и бандминтонистка Саина
Нехвал.
Алина готовится выйти на лед в японском Сайтаме.
Там с 18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Вместе с Алиной
Загитовой Россию на мирорвом первенстве представляют Евгения Медведева и Софья
Самодурова, напоминает .