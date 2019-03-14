Специалистами заменены два неисправных прибора в ракете-носителе Союз-ФГ, планировавшейся для запуска в четверг пилотируемого корабля Союз МС-12 с экипажем МКС.

Специалистами заменены два неисправных прибора в ракете-носителе "Союз-ФГ", планировавшейся для запуска в четверг пилотируемого корабля "Союз МС-12" с экипажем МКС, передает РИА Новости.Отмечается, что в среду пришлось провести повторные комплексные испытания ракеты "Союз-ФГ" на Байконуре из-за проблем, которые возникли накануне в ходе аналогичной предстартовой проверки​​​.Как сообщалось ранее, запуск корабля "Союз МС-12" запланирован на 14 марта (22:14 по московскому времени), а его стыковка с МКС — на 15 марта (4:07).В состав экипажа "Союза МС-12" вошли Алексей Овчинин (Россия) и Ник Хейг (США), которые в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" не долетели на "Союзе МС-10" до МКС, а также американка Кристина Кук.