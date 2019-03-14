Артистка поделилась неприятным воспоминанием с поклонниками.
Певица Валерия рассказала, что муж запрещал ей есть мясо.
Артистка поделилась неприятным воспоминанием с поклонниками.
Певица Валерия рассказала, что муж запрещал ей есть мясо.
Артистка поделилась в Instagram свежим фото. Восхищенные поклонники
принялись выспрашивать у Валерии секрет ее вечной молодости.
Одна из подписчиц написала, что в много лет назад читала в прессе,
что звезда вегетарианка. Артистка моментально отреагировала на комментарий и ошарашила внезапным признанием: "Мясо
я не ела, когда была замужем за садистом-вегетарианцем. Уже 16 лет с
удовольствием его употребляю в пищу, но не часто, все равно больше люблю рыбу".
Судя по всему, вокалистка говорит о своем втором муже продюсере Александре Шульгине. Уже после развода в многочисленных интервью Валерия
говорила, как много лет муж измывался над ней. Артистка рассказывала, что
супруг часто бил ее, а когда она носила под сердцем второго ребенка Шульгин
сломал ей пальцы и отбил позвоночник.
"Он намазывает мне бутерброд с икрой, и вдруг ему
показалось, что я что-то не то сказала. Он как держал нож, испачканный икрой и
маслом, так и вонзил мне его в колено ни с того ни с сего. Фонтан крови, я от
неожиданности даже крикнуть не могла", – признавалась уже после развода
Валерия.
Меж тем, находятся те, кто в историю с издевательствами не
верит. "А почему же Вы так долго были замужем за садистом? И еще троих детей
ему родили… Значит устраивала вас такая жизнь", – написала под этой же
публикацией пользовательница Сети.
Артистка не стала переубеждать комментаторов или
оправдываться. "Извините, но за режим "вопиющая бестактность" хочется включить
режим "отчаянная резкость", но не буду – ибо весна", – отметила .