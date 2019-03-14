Артистка поделилась неприятным воспоминанием с поклонниками. Певица Валерия рассказала, что муж запрещал ей есть мясо.

Артистка поделилась неприятным воспоминанием с поклонниками.Певица Валерия рассказала, что муж запрещал ей есть мясо.Артистка поделилась в Instagram свежим фото. Восхищенные поклонникипринялись выспрашивать у Валерии секрет ее вечной молодости.Одна из подписчиц написала, что в много лет назад читала в прессе,что звезда вегетарианка. Артистка моментально отреагировала на комментарий и ошарашила внезапным признанием: "Мясоя не ела, когда была замужем за садистом-вегетарианцем. Уже 16 лет судовольствием его употребляю в пищу, но не часто, все равно больше люблю рыбу".Судя по всему, вокалистка говорит о своем втором муже продюсере Александре Шульгине. Уже после развода в многочисленных интервью Валерияговорила, как много лет муж измывался над ней. Артистка рассказывала, чтосупруг часто бил ее, а когда она носила под сердцем второго ребенка Шульгинсломал ей пальцы и отбил позвоночник."Он намазывает мне бутерброд с икрой, и вдруг емупоказалось, что я что-то не то сказала. Он как держал нож, испачканный икрой имаслом, так и вонзил мне его в колено ни с того ни с сего. Фонтан крови, я отнеожиданности даже крикнуть не могла", – признавалась уже после разводаВалерия.Меж тем, находятся те, кто в историю с издевательствами неверит. "А почему же Вы так долго были замужем за садистом? И еще троих детейему родили… Значит устраивала вас такая жизнь", – написала под этой жепубликацией пользовательница Сети.Артистка не стала переубеждать комментаторов илиоправдываться. "Извините, но за режим "вопиющая бестактность" хочется включитьрежим "отчаянная резкость", но не буду – ибо весна", – отметила .