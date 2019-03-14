Около 14 лет назад известный актер Павел Гайдученко привел в
свою семью няню для сына – Екатерину Иванову, которая, ко всему прочему, была его
любовницей. Никто не подозревал, что с того самого момента брак артиста был
обречен, и через много лет ему придется краснеть в студии ток-шоу На самом
деле Шепелева.
Около 14 лет назад известный актер Павел Гайдученко привел в
свою семью няню для сына – Екатерину Иванову, которая, ко всему прочему, была его
любовницей. Никто не подозревал, что с того самого момента брак артиста был
обречен, и через много лет ему придется краснеть в студии ток-шоу "На самом
деле" Шепелева.
Обосновавшись в доме звезды, Екатерина Иванова сообщила Павлу Гайдученко, что застукала его жену в момент измены, а также выяснила, что его сын Максим рожден от
другого. Артист тут же собрал вещи и ушел от супруги. Екатерина стала второй
женой актера.
На этом Иванова не успокоилась. Женщина пыталась рассорить
Павла и Максима. Она однажды рассказала ребенку, что Гайдученко ему не отец. Наследник
артиста ждал своего 18-летия, чтобы пройти процедуру ДНК. Именно ради этого юноша обратился в редакцию
программы "На самом деле" Шепелева.
На съемочной площадке Первого канала Максим и Павел
встретились лицом к лицу. Гайдученко признался, что бросил семью из-за
сильного чувства к Ивановой.
"Я Катю очень люблю. Я просыпаюсь с ней каждый день в любви
и счастье. Когда я первый раз ее увидел в театре, я полюбил и это чувство вы у
меня не возьмете. Катя пришла в этот дом потому, что я ее попросил. Я мог
доверять своего сына только близкому человеку. На тот момент у нас не было
отношений, мы не спали", – пытался оправдаться артист в студии .
Выслушав актера, ведущий программы отметил, что поражен. Дмитрия Шепелева ошеломила изворотливость Гайдученко.
После Максим рассказал приустающим о дяде Мише,
который заменил ему отца. По словам юноши мамин приятель относился к нему как
родному ребенку. Эксперты предположили, что этот человек может быть биологическим
родителем Гайдученко-младшего.
Меж тем, мать Максима – Любовь Венина, отрицает эти домыслы.
"Михаил – это мой друг, он помогал мне, потому что Паши никогда не было дома,
даже когда мы были еще женаты". Женщина
заявила, что никогда не состояла в интимных отношениях с другом, однако детектор лжи,
установленный в студии ток-шоу , показал обратное.
Появившийся на площадке Михаил Гребешков с порога заявил,
что считает Максима своим сыном. Мужчина отметил, что имел близость с Любовью
Вениной.
В конце программы "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев вскрыл конверт с
результатами генетического исследования. "Вероятность того, что Павел является отцом
Максима, составляет 99,9% Ваше отцовство доказано", – прочитал шоумен и передал заключение
специалистов Павлу Гайдученко.