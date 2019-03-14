Около 14 лет назад известный актер Павел Гайдученко привел в свою семью няню для сына – Екатерину Иванову, которая, ко всему прочему, была его любовницей. Никто не подозревал, что с того самого момента брак артиста был обречен, и через много лет ему придется краснеть в студии ток-шоу На самом деле Шепелева.

Около 14 лет назад известный актер Павел Гайдученко привел всвою семью няню для сына – Екатерину Иванову, которая, ко всему прочему, была еголюбовницей. Никто не подозревал, что с того самого момента брак артиста былобречен, и через много лет ему придется краснеть в студии ток-шоу "На самомделе" Шепелева.Обосновавшись в доме звезды, Екатерина Иванова сообщила Павлу Гайдученко, что застукала его жену в момент измены, а также выяснила, что его сын Максим рожден отдругого. Артист тут же собрал вещи и ушел от супруги. Екатерина стала второйженой актера.На этом Иванова не успокоилась. Женщина пыталась рассоритьПавла и Максима. Она однажды рассказала ребенку, что Гайдученко ему не отец. Наследникартиста ждал своего 18-летия, чтобы пройти процедуру ДНК. Именно ради этого юноша обратился в редакциюпрограммы "На самом деле" Шепелева.На съемочной площадке Первого канала Максим и Павелвстретились лицом к лицу. Гайдученко признался, что бросил семью из-засильного чувства к Ивановой."Я Катю очень люблю. Я просыпаюсь с ней каждый день в любвии счастье. Когда я первый раз ее увидел в театре, я полюбил и это чувство вы уменя не возьмете. Катя пришла в этот дом потому, что я ее попросил. Я могдоверять своего сына только близкому человеку. На тот момент у нас не былоотношений, мы не спали", – пытался оправдаться артист в студии .Выслушав актера, ведущий программы отметил, что поражен. Дмитрия Шепелева ошеломила изворотливость Гайдученко.После Максим рассказал приустающим о дяде Мише,который заменил ему отца. По словам юноши мамин приятель относился к нему какродному ребенку. Эксперты предположили, что этот человек может быть биологическимродителем Гайдученко-младшего.Меж тем, мать Максима – Любовь Венина, отрицает эти домыслы."Михаил – это мой друг, он помогал мне, потому что Паши никогда не было дома,даже когда мы были еще женаты". Женщиназаявила, что никогда не состояла в интимных отношениях с другом, однако детектор лжи,установленный в студии ток-шоу , показал обратное.Появившийся на площадке Михаил Гребешков с порога заявил,что считает Максима своим сыном. Мужчина отметил, что имел близость с ЛюбовьюВениной.В конце программы "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев вскрыл конверт срезультатами генетического исследования. "Вероятность того, что Павел является отцомМаксима, составляет 99,9% Ваше отцовство доказано", – прочитал шоумен и передал заключениеспециалистов Павлу Гайдученко.