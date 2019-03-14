Следственный комитет завел уголовное дело по факту чудовищного убийства 93-летнего ветерана Великой Отечественной в подмосковном Подольске.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту чудовищного убийства 93-летнего ветерана Великой Отечественной в подмосковном Подольске. Преступники вломились домой к Анатолию Борисовичу и жестоко избивали, пока он не отдал им все, что имел. Спустя несколько дней после нападения ветеран скончался в больнице."Они нанесли ему множество ударов ногами и руками по голове и туловищу. Полагая, что пенсионер мертв, они обыскали его квартиру. Соучастники завладели денежными средствами и иным ценным имуществом ветерана, в том числе орденами и медалями, на общую сумму не менее 1 миллиона рублей", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.Двух подозреваемых задержали в ломбарде, когда они пытались сдать награбленное. 13 марта был задержан еще один преступник.