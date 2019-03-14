По версии следствия, наркозависимый мужчина выращивал коноплю, которую впоследствии употреблял сам и сбывал другим лицам.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Вязники. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ (незаконные хранение растений, содержащих наркотические средства) и ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотического средства).По версии следствия, в 2018 году обвиняемый приобрел семена конопли, которые впоследствии выращивал в домашних условиях и на одном из участков местности на территории Вязниковского района. В дальнейшем мужчина собрал и высушил растения, получив наркотическое средство, которое хранил и использовал для личного употребления и сбывал другим наркозависимым лицам.В ходе проведения следственных действий у обвиняемого по месту жительства была обнаружена и изъята марихуана общей массой около 3,7 килограмма.Следствием собрана доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к четырем эпизодам преступной деятельности.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.