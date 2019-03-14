Разрешения на хранение оружия у мужчины нет

Разрешения на хранение оружия у мужчины нетВ январе этого года в дежурную часть полиции в Коврове обратилась местная жительница, которая сообщила, что знакомый мужчина у нее дома выстрелил в пол из принёсенного с собой ружья, а затем скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители поехали домой к подозреваемому, где обнаружили ружьё, охотничьи патроны и порох.Выяснилось, что оружие собрали самодельным способом из конструктивных элементов нескольких ружей. Мужчина пояснил, что обнаружил ружьё среди вещей умершего отца и решил сохранить. Однако разрешения на хранение оружия у мужчины нет.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.