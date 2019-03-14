Обвиняемый купил семена конопли, которые выращивал в домашних условиях

Обвиняемый купил семена конопли, которые выращивал в домашних условияхЖителя Вязников обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В 2018 году обвиняемый купил семена конопли, которые выращивал в домашних условиях и на одном из участков в Вязниковском районе. Затем мужчина собрал и высушил растения, получив наркотическое вещество, которое хранил и использовал для личного употребления и продавал другим наркозависимым лицам.Дома у обвиняемого нашли марихуану общей массой около 3,7 килограмма.Уголовное дело направлено в суд.