Обвиняемый купил семена конопли, которые выращивал в домашних условиях
Обвиняемый купил семена конопли, которые выращивал в домашних условиях
Жителя Вязников обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В 2018 году обвиняемый купил семена конопли, которые выращивал в домашних условиях и на одном из участков в Вязниковском районе. Затем мужчина собрал и высушил растения, получив наркотическое вещество, которое хранил и использовал для личного употребления и продавал другим наркозависимым лицам.
Дома у обвиняемого нашли марихуану общей массой около 3,7 килограмма.
Уголовное дело направлено в суд.