Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан намерен продать валлийского нападающего сливочных Гарета Бэйла. Французский специалист сразу после того, как вновь возглавил Королевский клуб, дал понять, что не заинтересован в услугах валлийца.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен продать валлийского нападающего "сливочных" Гарета Бэйла. Французский специалист сразу после того, как вновь возглавил "Королевский клуб", дал понять, что не заинтересован в услугах валлийца.29-летний Бэйл может быть продан сразу по окончании текущего сезона несмотря на то, что срок его контракта рассчитан до лета 2022 года, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на As. Впрочем, дело не только в Зидане. Валлийский форвард не оправдал ожиданий руководства "Реала" и даже после того, как команду покинул португалец Криштиану Роналду, он не стал лидером атак мадридцев. Он проигрывает конкуренцию недавним резервистам Винисиусу и Лукасу Васкесу.В текущем сезоне Бэйл провел за "Реал" 34 матча, стал автором 13 голов и пяти голевых пасов. Его рыночная стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.