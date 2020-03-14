Пенсионерка была знакома со злоумышленником и в силу проблем со здоровьем периодически обращалась к нему с просьбой о помощи в покупке продуктов питания...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 50-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 66-летней жительницы поселения Кленовское. Женщина рассказала, что с принадлежащей ей банковской карты были похищены денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель.Полицейские установили, что пенсионерка была знакома со злоумышленником и в силу проблем со здоровьем периодически обращалась к нему с просьбой о помощи в покупке продуктов питания. Она предоставляла ему свою банковскую карту и пароль. После совершения покупок злоумышленник снимал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.По данному факту следственной группой МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79