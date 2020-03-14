Страшная авария произошла около 02:20 ночи 14 марта в Киржачском районе, на 16-м километре перегона Кольчугино - Киржач. Переезд в этом месте не оборудован шлагбаумами и барьерами.

Два человека погибли, еще трое получили различные травмы в результате столкновения электрички с легковым автомобилем на переезде во Владимирской области, сообщили в региональном управлении МВД.Страшная авария произошла около 02:20 ночи 14 марта в Киржачском районе, на 16-м километре перегона Кольчугино — Киржач. Переезд в этом месте не оборудован шлагбаумами и барьерами, так что 35-летний водитель Hyundai Solaris смог беспрепятственно выехать прямо перед следовавшей из Москвы электричкой, невзирая на красные сигналы светофора.После столкновения смятая машина перевернулась и очутилась в кювете. К моменту прибытия фельдшеров владелец автомобиля и 28-летний пассажир были мертвы. Находившиеся на заднем сидении трое юношей 2002, 2003 и 2006 годов рождения оказались в больнице с различными травмами.Движение на железнодорожной ветке было закрыто на протяжении 40 минут.